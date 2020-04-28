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Украинцы доверяют Ляшко больше, чем Степанову - опрос

Украинцы доверяют Ляшко больше, чем Степанову - опрос

Киев  •  УНН

 • 14463 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинцы в большей степени доверяют Главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, чем руководителю Минздрава Максиму Степанову. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-25 апреля текущего года, передает УНН.

Так, сообщается, что среди руководителей медицинской отрасли Главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 41%, не доверяют 31% (19% не знают такого). Действующем Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют - 25%, не доверяют - 26% (38% не знают такого).

Если говорить об экс-руководителях Министерства здравоохранения, то на сегодня Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63% (не знают - 13%), Илье Емцу доверяют - 16%, не доверяют - 33% (не знают - 41%), Зоряне Скалецкой доверяют 13%, не доверяют - 39% (не знают такой - 41%).

Опрос был проведен 24-25 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, министром здравоохранения Максим Степанов был назначен 30 марта.

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