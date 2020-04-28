Українці довіряють Ляшку більше, ніж Степанову – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українці більшою мірою довіряють Головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку, аніж очільнику МОЗ Максиму Степанову. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-25 квітня поточного року, передає УНН.
Так, повідомляється, що серед керівників медичної галузі Головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку довіряють 41%, не довіряють 31% (19% не знають такого). Діючому Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють – 25%, не довіряють – 26% (38% не знають такого).
Якщо говорити про ексочільників Міністерства охорони здоров’я, то станом на сьогодні Уляні Супрун довіряють 19%, не довіряють – 63% (не знають – 13%), Іллі Ємцю довіряють – 16%, не довіряють – 33% (не знають – 41%), Зоряні Скалецькій довіряють 13%, не довіряють – 39% (не знають такої – 41%).
Опитування було проведено 24-25 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Нагадаємо, міністром охорони здоров’я Максима Степанова було призначено 30 березня.