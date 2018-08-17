Украинскому политзаключенному Балуху ограничили возможность ознакомления с делом

Так, по информации Чийгоза, уже составлен акт, где Балух написал свое несогласие с такими действиями.



"У них есть желание быстро осудить (в апелляции - редакция КР) и выдворить Балуха за пределы Крыма", - сказал Чийгоз.



Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние.



Ранее, мама украинского политзаключенного Владимира Балуха, Наталья Владимировна, побывала на свидании с сыном и рассказала о его состоянии.