"Один скелет": мама Балуха розповіла про стан сина

"Нічого хорошого. Худий, страшний такий. Скелет. Один скелет", - сказала вона.



Жінка розповіла, що Балух не розповідає їй про своє здоров'я, щоб її не засмучувати.



"Але я ж бачу, що він такий страшний, що я просто в шоці. Одні кістки та шкіра на кістках. Виглядає як дідок. Він ніколи мені не скаже, що у нього щось зі здоров'ям погано. Ніколи. Я знаю що і хворів він, і поперек болів, і нога і взагалі все було погано, а він мені говорив що все добре. Коли ми з ним говорили, поруч стояв поліцейський, а він при ньому нічого такого не скаже", - додала вона.



Нагадаємо, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомляв, що стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха, який продовжує голодувати, залишається важким.



