"Один скелет": мама Балуха рассказала о состоянии сына

"Ничего хорошего. Худой, страшный такой. Скелет. Один скелет", — сказала она.



Женщина рассказала, что Балух не рассказывает ей о своем здоровье, чтоб ее не расстраивать.



"Но я же вижу, что он такой страшный, что я просто в шоке. Одни кости и кожа на костях. Выглядит как старичок. Он никогда мне не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю что и болел он, и поясница болела, и нога и вообще все было плохо, а он мне говорил что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а он при нем ничего такого не скажет", - добавила она.



Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщал, что состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодать, остается тяжелым.



