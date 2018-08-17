Українському політв’язню Балух обмежили можливість ознайомлення зі справою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Українському політв’язню в Криму Володимиру Балуху обмежили можливість ознайомлення зі змістом кримінальної справи, за якою раніше йому було винесено вирок. Про це 17 серпня повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає УНН з посиланням на Крим.Реаліі.
Так, за інформацією Чийгоза, вже складено акт, де Балух написав свою незгоду з такими діями.
"У них є бажання швидко засудити (в апеляції – редакція КР) і видворити Балуха за межі Криму", - сказав Чийгоз.
Нагадаємо, українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.
Раніше, мама українського політв'язня Володимира Балуха, Наталія Володимирівна, побувала на побаченні з сином і розповіла про його стан.