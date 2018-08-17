Українському політв’язню Балух обмежили можливість ознайомлення зі справою

Так, за інформацією Чийгоза, вже складено акт, де Балух написав свою незгоду з такими діями.



"У них є бажання швидко засудити (в апеляції – редакція КР) і видворити Балуха за межі Криму", - сказав Чийгоз.



Нагадаємо, українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.



Раніше, мама українського політв'язня Володимира Балуха, Наталія Володимирівна, побувала на побаченні з сином і розповіла про його стан.