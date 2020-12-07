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Украинскому экс-футболисту в Москве дали 12 лет колонии за "шпионаж"

Украинскому экс-футболисту в Москве дали 12 лет колонии за "шпионаж"

Киев  •  УНН

 • 22441 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Московский городской суд назначил 12 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, обвиняемому в "шпионаже в пользу Украины". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, передает УНН.

"Суд приговорил Василенко до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в суде.

Так, Мосгорсуд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Василенко 20 октября. Сообщается, что материалы дела содержат гриф "секретно". Во время прений сторон прокурор просил суд приговорить Василенко до 16 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в июле стало известно, что сотрудники ФСБ России обвинили бывшего украинского футболиста Василия Василенко в "шпионаже в пользу Украины".

Василенко с 1992 года по 2001 год играл на позиции защитника в таких украинских футбольных командах, как "Таврия" (Новотроицк), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).

Как сообщают ряд российских СМИ, 53-летний Василенко был арестован Мещанским судом Москвы "по делу о контрабанде (часть 1 статьи 226 УК)" в октябре 2019 года.

В середине июня ему продлили срок содержания под стражей до 24 сентября, уже по новой статье "о шпионаже (276 УК)".

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