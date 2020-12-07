Українському ексфутболісту у Москві дали 12 років колонії за "шпигунство"

"Суд засудив Василенка до 12 років позбавлення волі із відбуванням у колонії суворого режиму", - сказали у суді.

Так, Мосміськсуд приступив до слухання кримінальної справи стосовно Василенка 20 жовтня. Повідомляється, що матеріали справи містять гриф "секретно". Під час дебатів сторін прокурор просив суд засудити Василенка до 16 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у липні стало відомо, що співробітники ФСБ Росії звинуватили колишнього українського футболіста Василя Василенка у "шпигунстві на користь України".

Василенко з 1992 року по 2001 рік грав на позиції захисника у таких українських футбольних командах, як "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружба" (Бердянськ).

Як повідомляють низка російських ЗМІ, 53-річний Василенко був заарештований Міщанським судом Москви "у справі про контрабанду (частина 1 статті 226 КК)" у жовтні 2019 року.

У середині червня йому продовжили термін утримання під вартою до 24 вересня, вже за новою статтею "про шпигунство (276 КК)".