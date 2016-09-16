Украинский журналист с российской коллегой арестован в Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинский журналист Сергей Белоус и его русский коллега Оксана Сазонова были арестованы в самопровозглашенной Республике Косово. сообщили в четверг, 15 сентября, в белградском Медиа-центре "Русский экспресс", с которым сотрудничают О.Сазонова и С.Билоус, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В Косово арестованы журналисты Сергей Белоус с украинским паспортом и Оксана Сазонова с российским. По предварительной информации, полицию вызвал сотрудник в штатском. Предполагаемая причина задержания - нелегальное пересечение "границы". По некоторым данным, они переброшены в Приштину ( "столица" Косово ред.), где их след теряется", - сообщили в белградском Медиа-центре.
Журналисты проводили съемки и брали интервью у местных жителей в нескольких городах Косово.
"В четверг в городе Большая Хотя к нам подошли полицейские и попросили и предъя.вить паспорта и визы. Косовских виз у них не было, поэтому нас отвезли в полицейский участок и 3 часа держали там, а потом повезли в Приштину", - рассказал водитель журналистов Вызовы Михайлович.
По словам водителя, журналисты ехали в полицейской машине, а ему было сказано следовать за ними на своей. В Приштине З.Михайловичу вернули паспорт, а журналистов отвезли в одно из отделений полиции, сообщив водителю, что собираются их депортировать в административный переход с Сербией. Однако когда именно это произойдет, не уточнили, рассказал он.
По словам З.Михайловича, телефоны журналистов отключены, связаться с ними нет возможности.
С.Билоус сотрудничает с "Русским экспрессом", а О.Сазонова является главным редактором портала NewsFront