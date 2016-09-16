Українського журналіста з російською колегою заарештували в Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Український журналіст Сергій Білоус і його російська колега Оксана Сазонова були заарештовані в самопроголошеній Республіці Косово. Про це повідомили в четвер, 15 вересня, в белградському Медіа-центрі “Російський експрес”, з яким співпрацюють О.Сазонова і С.Білоус, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У Косово заарештовані журналісти Сергій Білоус з українським паспортом і Оксана Сазонова з російським. За попередньою інформацією, поліцію викликав співробітник у цивільному. Ймовірна причина затримання — нелегальний перетин „кордону“. За деякими даними, вони перекинуті до Приштини („столиця“ Косово - ред.), де їх слід губиться”, — повідомили в белградському Медіа-центрі.
Журналісти проводили зйомки та брали інтерв’ю у місцевих жителів у кількох містах Косова.
“У четвер в місті Велика Хоча до нас підійшли поліцейські і попросили їх пред’явити паспорта і візи. Косовських віз у них не було, тому нас відвезли в поліцейський відділок і три години тримали там, а потім повезли до Приштини", — розповів водій журналістів Звінко Михайлович.
За словами водія, журналісти їхали в поліцейській машині, а йому було сказано слідувати за ними на своїй. У Приштині З.Михайловичу повернули паспорт, а журналістів відвезли в одне з відділень поліції, повідомивши водієві, що збираються їх депортувати до адміністративного переходу з Сербією. Однак, коли саме це станеться, не уточнили, розповів він.
За словами З.Михайловича, телефони журналістів відключені, зв’язатися з ними немає можливості.
Зазначимо, С.Білоус співпрацює з “Русским экспрессом”, а О.Сазонова є головним редактором порталу NewsFront.