Украинский тренер возглавил московский ФК "Спартак"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Московский "Спартак" объявил об изменении на тренерском мостике перед матчем 12 тура РФПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт москвичей.
Руководство клуба приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбург" (1:2) подал заявление об увольнении с должности главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.
К следующему матчу против "Краснодара" "красно-белых" будет готовить исполняющий обязанности главного тренера украинец Сергей Кузнецов.
Отметим, что в целом "Спартак" под руководством Кононова сыграл 36 матчей в которых одержал 16 выигрышей при 6 ничьих и 14 поражениях. До этого уроженец Беларуси возглавлял три сезона "Карпаты", а также "Севастополь" и российские "Ахмат" и "Арсенал" из Тулы.
Заметим, что Кузнецов был ассистентом Кононова в "Спартаке" и "Ахмат". Кузнецов в качестве футболиста играл 12 матчей за "Ворсклу", 57 "Карпат", 48 за "Севастополь" и несколько за "Говерлу".
Добавим, что после 4 поражений подряд в РФПЛ "Спартак" занимает 9 место в таблице.