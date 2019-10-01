Український тренер очолив московський ФК "Спартак"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Московський "Спартак" оголосив про зміну на тренерському містку перед матчем 12 туру РФПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт москвичів.
Керівництво клубу прийняло відставку Олега Кононова, який відразу після матчу проти "Оренбурга" (1:2) подав заяву про звільнення з посади головного тренера в зв'язку з незадовільними результатами команди.
До наступного матчу проти "Краснодара" "червоно-білих" буде готувати виконуючий обов'язки головного тренера українець Сергій Кузнецов.
Зазначимо, що загалом "Спартак" під орудою Кононова відіграв 36 матчів в яких здобув 16 виграшів при 6 нічиїх та 14 поразках. До цього уродженець Білорусі очолював три сезони "Карпати", а також "Севастополь", і російські "Ахмат" та "Арсенал" з Тули.
Зауважимо, що Кузнецов був асистентом Кононова у "Спартаку" та "Ахматі". Кузнецов у якості футболіста грав 12 матчів за "Ворсклу", 57 за "Карпати", 48 за "Севастополь" та кілька за "Говерлу".
Додамо, що після 4 поразках поспіль в РФПЛ "Спартак" займає 9 місце в таблиці.