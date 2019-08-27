Украинский теннисист победил в первой встрече турнира в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на челленджере ATP с призовым фондом 46,6 тыс. евро "Rafa Nadal Open" на Майорке (Испания), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга Донецка обыграл бразильского теннисиста Фелипе Мелигени Родригеса-Альвеса - 6:3, 6:4.
В активе нашего земляка 12 эйсов при 4 двойных ошибках.
Стоит отметить, следующим соперником Донецка станет израильский теннисист Дуди Села, посеянный на турнире под 11 номером.