Украинский теннисист победил в первой встрече турнира в Испании

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на челленджере ATP с призовым фондом 46,6 тыс. евро "Rafa Nadal Open" на Майорке (Испания), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.