Український тенісист переміг у першій зустрічі турніру в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на челленджері ATP з призовим фондом 46,6 тис. євро “Rafa Nadal Open” на Майорці (Іспанія), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола донеччанин обіграв бразильського тенісиста Феліпе Мелігені Родрігеса-Альвеса — 6:3, 6:4.
В активі нашого земляка 12 ейсів при 4 подвійних помилках.
Варто зазначити, наступним суперником донеччанина стане ізраїльський тенісист Дуді Села, посіяний на турнірі під 11 номером.