Украинский мюзикл "Гуцулка Ксеня" выйдет в прокат 7 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Мюзикл "Гуцулка Ксеня" выходит в широкий украинский прокат в четверг, 7 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.
"7-го марта в широкий украинский прокат выходит романтическая музыкальная комедия "Гуцулка Ксеня", - говорится в сообщении.
Согласно сюжету, из Америки в Ворохту прибывает группа американцев с важной миссией - найти невесту для молодого Яро. Отец юноши оставил завещание, по которому Яро получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной украинке.
Как отмечается, фильм Елены Демьяненко "Гуцулка Ксеня" создан при поддержке Госкино. В кино снимаются как украинские, так и иностранные актеры.
Напомним, в украинский прокат 7 февраля вышел исторический экшн "Круты 1918".