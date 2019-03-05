Український мюзикл "Гуцулка Ксеня" вийде у прокат 7 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Мюзикл "Гуцулка Ксеня" виходить у широкий український прокат у четвер, 7 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкіно.
"7-го березня у широкий український прокат виходить романтична музична комедія "Гуцулка Ксеня", - йдеться у повідомленні.
Згідно з сюжетом, з Америки до Ворохти прибуває група американців з важливою місією – знайти наречену для молодого Яро. Батько юнака залишив заповіт, за яким Яро отримає у спадок мільйон доларів, якщо одружиться зі свідомою українкою.
Як зазначається, фільм Олени Дем'яненко "Гуцулка Ксеня" створений за підтримки Держкіно. У кіно знімаються як українські, так і іноземні актори.
Нагадаємо, в український прокат 7 лютого вийшов історичний екшн "Крути 1918".