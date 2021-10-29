Украинский клуб вышел в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов

Что известно

Подопечные Максима Павленко в родных стенах сумели обыграть азербайджанский "Араз" в рамках матча первого тура группы "6" основного раунда Лиги чемпионов.

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Главным залогом успеха "драконов" в этой встрече стал удачный первый тайм. По итогам стартовой двадцатиминутки прикарпатцы сумели отличиться двумя голами. Убивали Швед и Фаренюк. Дальше был пропущен гол, но счет 2:1 в пользу украинского коллектива. Далее "Ураган" сумел разгромить "Считанные" - 7:1.

Отметим, что "Ураган" набрал 6 очков и досрочно пробился в элит-раунд, заняв первую строчку.

Напомним

Во второй раз в истории: женская сборная Украины по футболу квалифицировалась на чемпионат Европы.