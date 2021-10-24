Вдруге в історії: жіноча збірна України з футболу кваліфікувалася на чемпіонат Європи

Що відомо

Після звитяг над Чехією (5:4) та Бельгією (7:0) підопічні Олега Шайтанова посідали перше місце в групі. Для виходу на Євро-2022 українкам в заключній зустрічі достатньо було не програти фінкам на паркеті львівської "Боско-Арени" суперницям із Фінляндії.

Деталі

Перший тайм пройшов за переваги "синьо-жовтих", а на 19-й хвилині їм вдалося відкрити рахунок — після розіграшу кутового Шульга потужним ударом розстріляла ворота. Анна могла одразу ж оформити дубль, однак не реалізувала дабл-пенальті.

Утім, у другій половині матчу Шульга таки забила знову. Удар Дубицької парирувала воротар, а Анна встигла зіграти на добиванні. Пізніше всюдисуща Шульга заробила пенальті, який реалізувала Сидоренко. Наприкінці поєдинку четвертий гол господарок записала на свій рахунок Сагайдачна — голкіпер нашої команди влучила в порожні ворота суперниць. Лише після цього фінки зуміли відіграти один м'яч.

Таким чином, збірна України перемогла й у заключній зустрічі відбору — 4:1. Посівши перше місце у групі, підопічні Олега Шайтанова пробилися на чемпіонат Європи.

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