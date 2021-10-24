Вдруге в історії: жіноча збірна України з футболу кваліфікувалася на чемпіонат Європи

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 13426 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 72056 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 121600 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 106323 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 114803 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 85612 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74314 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 163083 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87138 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 260669 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 39567 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 36219 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 34678 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 41491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 23050 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 128128 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 163066 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 260648 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 431279 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 419571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26892 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32670 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33299 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34581 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84368 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Вдруге в історії: жіноча збірна України з футболу кваліфікувалася на чемпіонат Європи

Київ • УНН

 • 27055 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Жіноча збірна України з футзалу посіла перше місце в групі основного раунду відбору та пробилася на Євро-2022. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.

Вдруге в історії: жіноча збірна України з футболу кваліфікувалася на чемпіонат Європи

Що відомо

Після звитяг над Чехією (5:4) та Бельгією (7:0) підопічні Олега Шайтанова посідали перше місце в групі. Для виходу на Євро-2022 українкам в заключній зустрічі достатньо було не програти фінкам на паркеті львівської "Боско-Арени" суперницям із Фінляндії.

Деталі

Перший тайм пройшов за переваги "синьо-жовтих", а на 19-й хвилині їм вдалося відкрити рахунок — після розіграшу кутового Шульга потужним ударом розстріляла ворота. Анна могла одразу ж оформити дубль, однак не реалізувала дабл-пенальті.

Утім, у другій половині матчу Шульга таки забила знову. Удар Дубицької парирувала воротар, а Анна встигла зіграти на добиванні. Пізніше всюдисуща Шульга заробила пенальті, який реалізувала Сидоренко. Наприкінці поєдинку четвертий гол господарок записала на свій рахунок Сагайдачна — голкіпер нашої команди влучила в порожні ворота суперниць. Лише після цього фінки зуміли відіграти один м'яч.

Таким чином, збірна України перемогла й у заключній зустрічі відбору — 4:1. Посівши перше місце у групі, підопічні Олега Шайтанова пробилися на чемпіонат Європи.

Нагадаємо

Чотириразовий чемпіон України з футзалу звільнив бразильського тренера. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31