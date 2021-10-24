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Второй раз в истории: женская сборная Украины по футболу квалифицировалась на чемпионат Европы

Киев • УНН

 • 27055 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Женская сборная Украины по футзалу заняла первое место в группе основного раунда отбора и пробилась на Евро-2022. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Второй раз в истории: женская сборная Украины по футболу квалифицировалась на чемпионат Европы

Что известно

После побед над Чехией (5:4) и Бельгией (7:0) подопечные Олега Шайтанова занимали первое место в группе. Для выхода на Евро-2022 украинкам в заключительной встрече достаточно было не проиграть финкам на паркете львовской "Боско-Арены" соперницам из Финляндии.

Детали

Первый тайм прошел с преимуществом "сине-желтых", а на 19-й минуте им удалось открыть счет - после розыгрыша углового Шульга мощным ударом расстрелял ворота. Анна могла сразу же оформить дубль, однако не реализовала дабл-пенальти.

Впрочем, во второй половине матча Шульга таки забила снова. Удар Дубицкой парировала вратарь, а Анна успела сыграть на добивании. Позже вездесущая Шульга заработала пенальти, который реализовал Сидоренко. В конце поединка четвертый гол хозяек записала на свой счет Сагайдачная - голкипер нашей команды попала в пустые ворота соперниц. Только после этого финки сумели отыграть один мяч.

Таким образом, сборная Украины победила и в заключительной встрече отбора - 4:1. Заняв первое место в группе, подопечные Олега Шайтанова пробились на чемпионат Европы.

Напомним

Четырехкратный чемпион Украины по футзалу освободил бразильского тренера.

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