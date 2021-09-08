Чотириразовий чемпіон України з футзалу звільнив бразильського тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Футзальний український клуб “Продексім” розпрощався із бразильським наставником Андре Броканело, передає УНН з посиланням на сайт команди.
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Після поразки в Києві від клубу “Хіт” керівництво “Продексіма” прийняло жорсткі заходи. Андре Броканело покинув пост головного тренера, і тепер його обов’язки виконуватиме Дмитро Бербенцев. Також клуб припинив співпрацю з Дмитром Холошею. У свою чергу, Кирило Ципун взяв на себе його функції, голкіпер буде поєднувати ігрову і тренерську діяльність.
Бразильський наставник пропрацював в херсонській команді трохи більше року. За цей час він допоміг клубу завоювати два трофеї, що не вдавалося нікому з його попередників — Кубок і Суперкубок України.
Нагадаємо
Українець став найрезультативнішим гравцем сезону футзальної Ліги чемпіонів.