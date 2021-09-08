Чотириразовий чемпіон України з футзалу звільнив бразильського тренера

Деталі

Після поразки в Києві від клубу “Хіт” керівництво “Продексіма” прийняло жорсткі заходи. Андре Броканело покинув пост головного тренера, і тепер його обов’язки виконуватиме Дмитро Бербенцев. Також клуб припинив співпрацю з Дмитром Холошею. У свою чергу, Кирило Ципун взяв на себе його функції, голкіпер буде поєднувати ігрову і тренерську діяльність.

Бразильський наставник пропрацював в херсонській команді трохи більше року. За цей час він допоміг клубу завоювати два трофеї, що не вдавалося нікому з його попередників — Кубок і Суперкубок України.

Нагадаємо

Українець став найрезультативнішим гравцем сезону футзальної Ліги чемпіонів.