Четырехкратный чемпион Украины по футзалу освободил бразильского тренера

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Футзальный украинский клуб "Продексим" расстался с бразильским наставником Андре Броканело, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

После поражения в Киеве от клуба “Хит” руководство “Продексима” приняло жесткие меры. Андре Броканело покинул пост главного тренера, и теперь его обязанности будет исполнять Дмитрий Бербенцев. Также клуб прекратил сотрудничество с Дмитрием Холошею. В свою очередь, Кирилл Ципун взял на себя его функции, голкипер будет сочетать игровую и тренерскую деятельность.

Бразильский наставник проработал в херсонской команде чуть больше года. За это время он помог клубу завоевать два трофея, что не удавалось никому из его предшественников — Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним

Украинец стал самым игроком сезона футзальной Лиги чемпионов.

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