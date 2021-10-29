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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Український клуб вийшов до еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 15431 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Футзальна команда із Івано-Франківська – "Ураган", завоювала путівку до основного раунду Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Український клуб вийшов до еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів

Що відомо

Підопічні Максима Павленка у рідних стінах зуміли обіграти азербайджанський “Араз” у рамках матчу першого туру групи “6” основного раунду Ліги чемпіонів.

Деталі

Головною запорукою успіху “драконів” у цій зустрічі став вдалий перший тайм. За підсумками стартової двадцятихвилинки прикарпатці зуміли відзначитися двома голами. Забивали Швед і Фаренюк. Далі був пропущений гол, але рахунок 2:1 на користь українського колективу. Далі “Ураган” зумів розгромити “Лічені” — 7:1.

Відзначимо, що “Ураган” набрав 6 очок і достроково пробився до еліт-раунду, зайнявши першу сходинку.

Нагадаємо

Вдруге в історії: жіноча збірна України з футболу кваліфікувалася на чемпіонат Європи.

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