Украинский клуб пробился в 1/8 финала Европейского Кубка по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Львовская “Галичанка” во второй раз победила чемпионок Северной Македонии клуб “Куманово” и вышла в 1/8 финала Европейского Кубка, передает УНН со ссылкой на ФГУ.
После безоговорочного успеха в первой игре 33:17 команда Виталия Андронова была сильнее и в ответной игре — 31:25. По сумме двух поединков — 64:42 в пользу чемпионок Украины.
Примечательно, что оба матча противостояния прошли во Львове.
Заметим, что согласно расписанию ЕГФ матче 1/8 финала Европейского Кубка запланированы на 9/10 и 16/17 января.
Соперника “Галичанки” должна определить жеребьевка.