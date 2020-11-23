Украинский клуб пробился в 1/8 финала Европейского Кубка по гандболу

После безоговорочного успеха в первой игре 33:17 команда Виталия Андронова была сильнее и в ответной игре — 31:25. По сумме двух поединков — 64:42 в пользу чемпионок Украины.

Примечательно, что оба матча противостояния прошли во Львове.

Заметим, что согласно расписанию ЕГФ матче 1/8 финала Европейского Кубка запланированы на 9/10 и 16/17 января.

Соперника “Галичанки” должна определить жеребьевка.