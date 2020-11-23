Український клуб пробився до 1/8 фіналу Європейського Кубка з гандболу

Після беззаперечного успіху у першій грі 33:17 команда Віталія Андронова була сильніше і в повторній грі — 31:25. За сумою двох поєдинків — 64:42 на користь чемпіонок України.

Примітно, що обидва матчі протистояння пройшли у Львові.

Зауважимо, що згідно розкладу ЄГФ матчі 1/8 фіналу Європейського Кубка заплановані на 9/10 та 16/17 січня.

Суперника “Галичанки” має визначити жеребкування.