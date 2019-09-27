Украинский фестиваль "ГогольFest" попал в топ-5 фестивалей Европы

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 54207 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 113396 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 103058 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 159397 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 208187 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 185963 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 229986 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204641 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 462973 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237378 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 97152 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 31861 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 62285 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 35537 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 60298 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 229312 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 211081 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 296896 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 462973 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 559826 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 159397 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 71224 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 68227 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 74010 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 104349 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинский фестиваль "ГогольFest" попал в топ-5 фестивалей Европы

Киев • УНН

 • 23155 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "ГогольFest" стал одним из победителей престижной европейской премии EFFE Awards 2019-2020. Церемония награждения фестивалей-лауреатов состоялась 26 сентября во Брюсселе, передает УНН.

Украинский фестиваль "ГогольFest" попал в топ-5 фестивалей Европы

Международное жюри во главе с бывшим директором Эдинбургского международного фестиваля сэром Джонатаном Миллсом выбрало пять самых влиятельных в своей сфере европейских фестивалей с 705 участников.

“ГогольFest” — это удивительная платформа для творческого развития: не просто какой-то фестиваль в одном городе, но полноценное художественное движение, которое формирует различные фестивальные платформы и направления по всей стране — Украине. Стратегический и художественный выбор чрезвычайно силен: современный, инновационный, энергичный, успешно принят в условиях ограниченных финансовых средств и политических потрясений“, — подчеркнуло международное жюри премии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фильм получил награду на Венецианском кинофестивале

Президент фестиваля современного искусства “ГогольFest” Влад Троицкий во время получения награды сказал: “Искусство открывает нам путь в будущее, которое, надеюсь, будет прекрасным”.

Победителями премии EFFE 2019-2020 также стали Conrad Festival, Варшава, Польша; Festival Deltebre Dansa, Дельтебре, Испания; Førde Traditional and World Music Festival, Форде, Норвегия и Welcome to The Village, Леуварден, Нидерланды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка попала в число претенденток на звание лучшей юной спортсменки Европы

“Европа для фестивалей, фестивали для Европы” (EFFE) — это подготовительная акция, инициированная Европейской ассоциацией фестивалей при поддержке Европейской комиссии и Европейского парламента. EFFE привлекает внимание зрителей к искусству на интерактивном сайте www.FestivalFinder.eu и награждает работу различных европейских фестивалей искусств.

“ГогольFest” — международный мультидисциплинарный фестиваль. За время существования (с 2007 года) “ГогольFest” посетили 575 000 зрителей, на 13 локациях в трех городах произошло четыре тысячи событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 иностранных художников из 40 стран мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реперка Alyona Alyona получила международную музыкальную премию

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07