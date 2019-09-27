Украинский фестиваль "ГогольFest" попал в топ-5 фестивалей Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "ГогольFest" стал одним из победителей престижной европейской премии EFFE Awards 2019-2020. Церемония награждения фестивалей-лауреатов состоялась 26 сентября во Брюсселе, передает УНН.
Международное жюри во главе с бывшим директором Эдинбургского международного фестиваля сэром Джонатаном Миллсом выбрало пять самых влиятельных в своей сфере европейских фестивалей с 705 участников.
“ГогольFest” — это удивительная платформа для творческого развития: не просто какой-то фестиваль в одном городе, но полноценное художественное движение, которое формирует различные фестивальные платформы и направления по всей стране — Украине. Стратегический и художественный выбор чрезвычайно силен: современный, инновационный, энергичный, успешно принят в условиях ограниченных финансовых средств и политических потрясений“, — подчеркнуло международное жюри премии.
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Президент фестиваля современного искусства “ГогольFest” Влад Троицкий во время получения награды сказал: “Искусство открывает нам путь в будущее, которое, надеюсь, будет прекрасным”.
Победителями премии EFFE 2019-2020 также стали Conrad Festival, Варшава, Польша; Festival Deltebre Dansa, Дельтебре, Испания; Førde Traditional and World Music Festival, Форде, Норвегия и Welcome to The Village, Леуварден, Нидерланды.
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“Европа для фестивалей, фестивали для Европы” (EFFE) — это подготовительная акция, инициированная Европейской ассоциацией фестивалей при поддержке Европейской комиссии и Европейского парламента. EFFE привлекает внимание зрителей к искусству на интерактивном сайте www.FestivalFinder.eu и награждает работу различных европейских фестивалей искусств.
“ГогольFest” — международный мультидисциплинарный фестиваль. За время существования (с 2007 года) “ГогольFest” посетили 575 000 зрителей, на 13 локациях в трех городах произошло четыре тысячи событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 иностранных художников из 40 стран мира.
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