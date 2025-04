Український фестиваль “ГогольFest” потрапив у топ-5 фестивалів Європи

Міжнародне журі на чолі із колишнім директором Единбурзького міжнародного фестивалю сером Джонатаном Міллсом обрало п’ять найбільш впливових у своїй сфері європейських фестивалів із 705 учасників.

“ГогольFest” — це дивовижна платформа для мистецького розвитку: не просто якийсь фестиваль у одному місті, але повноцінний мистецький рух, який формують різні фестивальні платформи та напрямки у всій країні — Україні. Стратегічний та мистецький вибір надзвичайно сильний: сучасний, інноваційний, енергійний, успішно прийнятий в умовах обмежених фінансових засобів та політичних потрясінь“, — наголосило міжнародне журі премії.

Президент фестивалю сучасного мистецтва “ГогольFest” Влад Троїцький під час отримання нагороди сказав: “Мистецтво відкриває нам шлях у майбутнє, яке, сподіваюсь, буде прекрасним”.

Переможцями премії EFFE 2019–2020 також стали Conrad Festival, Варшава, Польща; Festival Deltebre Dansa, Дельтебре, Іспанія; Førde Traditional and World Music Festival, Форді, Норвегія та Welcome to The Village, Леуварден, Нідерланди.

“Європа для фестивалів, фестивалі для Європи” (EFFE) — це підготовча акція, ініційована Європейською асоціацією фестивалів за підтримки Європейської комісії та Європейського парламенту. EFFE привертає увагу глядачів до мистецтва на інтерактивному веб-сайті www.FestivalFinder.eu та нагороджує роботу різноманітних європейських фестивалів мистецтв.

“ГогольFest” — міжнародний мультидисциплінарний фестиваль. За час існування (з 2007 року) “ГогольFest” відвідали 575 тисяч глядачів, на 13 локаціях у трьох містах відбулося чотири тисячі подій, в яких взяли участь 20 500 українських та 1200 закордонних митців з понад 40 країн світу.

