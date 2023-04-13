Украинский бильярдист показал лучший результат в истории Украины

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. 17-летний Юлиан Бойко дошел до третьего круга квалификации чемпионата мира по снукеру в Великобритании, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Комитета молодежи и спорта.

Цитата

"17-летний спортсмен дошел до третьего круга квалификации чемпионата мира по снукеру в Великобритании. Это лучший результат в истории Украины", - сообщили в Комитете.

Дополнение

В стартовом круге отбора киевлянин победил Мухаммада Асифа из Пакистана — 10:2, во втором раунде одолел британца Стюарта Керрингтона — 10:5. В третьем поединке Юлиан в напряженной борьбе уступил китайцу Фань Чжэньи — 8:10.

"Бойко проводил свой четвертый матч в истории чемпионатов мира по снукеру. На прошлогоднем турнире украинец впервые одержал победу в квалификации, а теперь вышел в третий раунд отбора — рекорд Украины", - говорится в сообщении.

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