Украинский бильярдист показал лучший результат в истории Украины

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"17-летний спортсмен дошел до третьего круга квалификации чемпионата мира по снукеру в Великобритании. Это лучший результат в истории Украины", - сообщили в Комитете.

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В стартовом круге отбора киевлянин победил Мухаммада Асифа из Пакистана — 10:2, во втором раунде одолел британца Стюарта Керрингтона — 10:5. В третьем поединке Юлиан в напряженной борьбе уступил китайцу Фань Чжэньи — 8:10.

"Бойко проводил свой четвертый матч в истории чемпионатов мира по снукеру. На прошлогоднем турнире украинец впервые одержал победу в квалификации, а теперь вышел в третий раунд отбора — рекорд Украины", - говорится в сообщении.

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