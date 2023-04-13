Український більярдист показав найкращий результат в історії України

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. 17-річний Юліан Бойко дійшов до третього кола кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру у Великій Британії, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Комітету молоді і спорту.

Цитата

"17-річний спортсмен дійшов до третього кола кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру у Великій Британії. Це найкращий результат в історії України", - повідомили у Комітеті.

Доповнення

У стартовому колі відбору киянин переміг Мухаммада Асіфа з Пакистану — 10:2, у другому раунді здолав британця Стюарта Керрінгтона — 10:5.У третьому поєдинку Юліан у напруженій боротьбі поступився китайцю Фань Чжен'ї — 8:10.

"Бойко проводив свій четвертий матч в історії чемпіонатів світу зі снукеру. На минулорічному турнірі українець уперше здобув перемогу у кваліфікації, а тепер вийшов до третього раунду відбору — рекорд України", - йдеться у повідомленні.

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