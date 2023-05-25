Украинские военные отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток состоялось 17 боевых столкновений на указанных участках фронта.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Нанес авиационные удары в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг обстрелял, в частности, Угледар и Пречистовку, добавили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 205 260 человек, 3795 танков и сотен единиц военной техники.