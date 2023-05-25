Українські військові відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Завдав авіаційних ударів в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку, додали у Генштабі.
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