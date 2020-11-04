Украинские рефери будут работать на матче Лиги Европы УЕФА в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская судейская бригада во главе с главным арбитром Евгением Арановским рассудит поединок 3-го тура группового раунда Лиги Европы в квартете J "Антверпен" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия), информирует сайт УАФ, передает УНН.
"На линиях Арановскому будут помогать Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Виталий Романов.
Матч состоится в четверг, 5 ноября, и начнется в 22.00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.
Заметим, что в составе ЛАСКа выступает защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко.
Как писал УНН, УАФ получает от УЕФА самые высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21.