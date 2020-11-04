Украинские рефери будут работать на матче Лиги Европы УЕФА в Бельгии

"На линиях Арановскому будут помогать Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Матч состоится в четверг, 5 ноября, и начнется в 22.00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Заметим, что в составе ЛАСКа выступает защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко.

Как писал УНН, УАФ получает от УЕФА самые высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21.