Українські рефері працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА у Бельгії

"На лініях Арановському допомагатимуть Володимир Висоцький та Віктор Матяш. Четвертий арбітр - Віталій Романов.

Матч відбудеться у четвер, 5 листопада, і розпочнеться о 22.00 за київським часом" - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у складі ЛАСКа виступає захисник національної збірної України Євген Чеберко.

Як писав УНН, УАФ отримує від УЄФА найвищі оцінки за організацію матчів Ліги націй 2020/21.