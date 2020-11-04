Українські рефері працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА у Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська суддівська бригада на чолі з головним арбітром Євгеном Арановським розсудить поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги Європи у квартеті J "Антверпен" (Бельгія) - ЛАСК (Австрія), інформує сайт УАФ, передає УНН.
"На лініях Арановському допомагатимуть Володимир Висоцький та Віктор Матяш. Четвертий арбітр - Віталій Романов.
Матч відбудеться у четвер, 5 листопада, і розпочнеться о 22.00 за київським часом" - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що у складі ЛАСКа виступає захисник національної збірної України Євген Чеберко.
Як писав УНН, УАФ отримує від УЄФА найвищі оцінки за організацію матчів Ліги націй 2020/21.