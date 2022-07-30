Украинские пилоты не позволяют врагу приблизиться к границам: Залужный выложил видео

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“В первые недели войны авиация Воздушных Сил устроила противнику настоящий ад в украинском небе. Сегодня наши пилоты вместе с воинами зенитных ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, заставив врага отказаться от приближения к нашим границам”, – отметил Залужный.

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В Донецкой области сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный российский штурмовик Су-25.