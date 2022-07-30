Украинские пилоты не позволяют врагу приблизиться к границам: Залужный выложил видео
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Авиация Воздушных сил ВС Украины продолжает контролировать воздушное пространство государства и не позволяет врагу приблизиться к нашим границам. Об этом сообщает Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, пишет УНН.
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“В первые недели войны авиация Воздушных Сил устроила противнику настоящий ад в украинском небе. Сегодня наши пилоты вместе с воинами зенитных ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, заставив врага отказаться от приближения к нашим границам”, – отметил Залужный.
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