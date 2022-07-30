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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські пілоти не дозволяють ворогу наблизитися до кордонів: Залужний виклав відео

Українські пілоти не дозволяють ворогу наблизитися до кордонів: Залужний виклав відео

Київ • УНН

 • 453480 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Авіація Повітряних сил ЗС України продовжує контролювати повітряний простір держави та не дозволяє ворогу наблизитися до наших кордонів. Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, пише УНН.

Цитата

“У перші тижні війни авіація Повітряних Сил влаштувала противнику справжнє пекло в українському небі. Сьогодні наші пілоти разом із воїнами зенітних ракетних військ продовжують контролювати повітряний простір, змусивши ворога відмовитися від наближення до наших кордонів”, – зазначив Залужний.

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