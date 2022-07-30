Українські пілоти не дозволяють ворогу наблизитися до кордонів: Залужний виклав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Авіація Повітряних сил ЗС України продовжує контролювати повітряний простір держави та не дозволяє ворогу наблизитися до наших кордонів. Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, пише УНН.
Цитата
“У перші тижні війни авіація Повітряних Сил влаштувала противнику справжнє пекло в українському небі. Сьогодні наші пілоти разом із воїнами зенітних ракетних військ продовжують контролювати повітряний простір, змусивши ворога відмовитися від наближення до наших кордонів”, – зазначив Залужний.
Доповнення
На Донеччині січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований російський штурмовик Су-25.