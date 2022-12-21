Украинские олигархи находятся под повышенным вниманием СБУ - Малюк

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«Эти люди (украинские олигархи – ред.) находятся под повышенным вниманием СБУ. Некоторые из них сейчас ходят на допросы к нам…

В случае необходимости им тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопы бок о бок. Потому что они такие же граждане, как все. Кроме святого права защищать землю, это святая обязанность каждого человека», - рассказал Малюк.

Дополнение

ВР одобрила законопроект о деолигархизации в сентябре 2021 года.

29 июня Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие Положение о реестре олигархов, которое утвердил Совет национальной безопасности и обороны.