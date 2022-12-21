Українські олігархи перебувають під підвищеною увагою СБУ - Малюк
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українські олігархи перебувають під підвищеною увагою СБУ, окремі з них зараз ходять на допити. Про це розповів очільник спецслужби Василь Малюк в інтерв’ю одному з телеканалів, передає кореспондент УНН.
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«Ці люди (українські олігархи – ред.) знаходяться під підвищеною увагою СБУ. Окремі з них зараз ходять на допити до нас…
У разі необхідності їм теж доведеться брати до рук зброю й ставати в окопи пліч-о-пліч. Бо вони такі ж громадяни, як і всі. Окрім святого права захищати землю, це святий обов'язок кожного чоловіка», - розповів Малюк.
Доповнення
ВР схвалила законопроект про деолігархізацію у вересні 2021 року.
29 червня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів, яке затвердила Рада національної безпеки і оборони.