Украинские морпехи ликвидировали 14 российских оккупантов

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“Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки, 7 апреля, морские пехотинцы уничтожили 14 оккупантов. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам”, — говорится в сообщении.

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек, 3636 танков и сотен единиц военной техники.