Українські морпіхи ліквідували 14 російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських загарбників, які воюють проти нашої країни, інформує Командування морської піхоти, передає УНН.
Цитата
“Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації. Минулої доби, 7 квітня, морські піхотинці знищили 14 окупантів. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках”, — йдеться в повідомленні.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки.