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Украинские каратисты завоевали две медали на этапе Премьер-лиги в Стамбуле

Киев  •  УНН

 • 14745 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Стамбуле прошел этап Премьер Лиги каратэ, где спортсмены сборной Украины завоевали две медали — “серебро” Ризван Талибов и “бронзу” Анжелика Терлюга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.

Детали

Талибов на пути к финалу преодолел соперников из Черногории (5:3), Хорватии (6:0), Азербайджана (6:5) и Косово (6:3). И только в финале Черновицкого бойца смог остановить иранец Саджади Ганджзаде — 0:7.

Терлюга начала турнирную ходу с побед над соперницами из Индии (8:0) и Швейцарии (4:1). Затем одесская спортсменка одолела принципиальную титулованную оппонентку — итальянку Сару Кардин (2:0). А вот в полуфинале уступила при ничейном счете 5:5 Валентине Торо Менезес (Чили) — из-за первого набранного очка. Зато в бронзовом финале украинка нанесла поражение еще одной принципиальной сопернице — болгарке Ивет Горанова 0:0 и победа хантеем (судейское решение).

Зато Екатерина Кривая и Анита Серегина остановились в шаге от бронзовых наград, заняв высокие пятые места.

Заметим, что это второй большой успех 23-летнего талибов на Премьер Лиге. Год назад он выиграл “золото” в Зальцбурге — впервые для украинских представителей тяжелого веса.

Дополнение

Следующий этап Премьер Лиги должен пройти в Лиссабоне (Португалия) 30 апреля — 2 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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