Українські каратисти вибороли дві медалі на етапі Прем'єр-ліги в Стамбулі

Деталі

Талібов на шляху до фіналу подолав суперників з Чорногорії (5:3), Хорватії (6:0), Азербайджану (6:5) та Косова (6:3). І лише у фіналі чернівецького бійця зміг зупинити іранець Саджад Ганджзаде — 0:7.

Терлюга почала турнірну ходу з перемог над суперницями з Індії (8:0) та Швейцарії (4:1). Потім одеська спортсменка здолала принципову титуловану опонентку — італійку Сару Кардін (2:0). А ось у півфіналі поступилася за нічийного рахунку 5:5 Валентині Торо Менезес (Чилі) — через перше набране очко. Зате у бронзовому фіналі українка завдала поразки ще одній принциповій суперниці — болгарці Івет Горановій, 0:0 і перемога за хантеєм (суддівське рішення).

Натомість Катерина Крива та Аніта Серьогіна зупинились за крок до бронзових нагород, посівши високі п’яті місця.

Зауважимо, що це другий великий успіх 23-річного Талібова на Прем’єр Лізі. Рік тому він виграв “золото” в Зальцбурзі — вперше для українських представників важкої ваги.

Доповнення

Наступний етап Прем’єр Ліги має пройти у Лісабоні (Португалія) 30 квітня — 2 травня.