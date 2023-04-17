Украинские гимнасты завоевали три медали на чемпионате Европы

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"Три медали завоевали украинские гимнасты в заключительный день чемпионата Европы в турецкой Анталии

Илья Ковтун дважды поднимался на пьедестал почета в финалах на отдельных снарядах: за "золотом" в упражнениях на параллельных брусьях (15,166 балла) и за "бронзой" в упражнениях на перекладине (13,966 балла).

Игорь Радивилов стал бронзовым призером в опорном прыжке (14,750 балла), получив свою 13-ю медаль на чемпионатах Европы", - говорится в сообщении.

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Также в Минмолодьспорта отметили, что в целом "украинские гимнасты завоевали 4 медали континентального первенства в Анталии. Илья Ковтун также занял третье место в многоборье".

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