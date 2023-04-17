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Українські гімнасти здобули три медалі на чемпіонаті Європи

Українські гімнасти здобули три медалі на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

 • 1191912 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Три медалі здобули українські гімнасти у завершальний день чемпіонату Європи, що проходив у Турецькому місті Анталія. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.

Цитата

"Три медалі здобули українські гімнасти у заключний день чемпіонату Європи в турецькій Анталії

Ілля Ковтун двічі піднімався на п'єдестал пошани у фіналах на окремих снарядах: за "золотом" у вправах на паралельних брусах (15,166 бала) і за "бронзою" у вправах на поперечині (13,966 бала).

Ігор Радівілов став бронзовим призером в опорному стрибку (14,750 бала), здобувши свою 13-ту медаль на чемпіонатах Європи", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також у Мінмолодьспорту зазначили, що загалом "українські гімнасти вибороли 4 медалі континентальної першості в Анталії. Ілля Ковтун також посів третє місце у багатоборстві".

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