Українські гімнасти здобули три медалі на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Три медалі здобули українські гімнасти у завершальний день чемпіонату Європи, що проходив у Турецькому місті Анталія. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.
Цитата
"Три медалі здобули українські гімнасти у заключний день чемпіонату Європи в турецькій Анталії
Ілля Ковтун двічі піднімався на п'єдестал пошани у фіналах на окремих снарядах: за "золотом" у вправах на паралельних брусах (15,166 бала) і за "бронзою" у вправах на поперечині (13,966 бала).
Ігор Радівілов став бронзовим призером в опорному стрибку (14,750 бала), здобувши свою 13-ту медаль на чемпіонатах Європи", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також у Мінмолодьспорту зазначили, що загалом "українські гімнасти вибороли 4 медалі континентальної першості в Анталії. Ілля Ковтун також посів третє місце у багатоборстві".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український більярдист показав найкращий результат в історії України