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Украинское животноводство держится на производителях курятины и яиц - Минэкономики

Украинское животноводство держится на производителях курятины и яиц - Минэкономики

Киев • УНН

 • 15191 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Стабильное развитие животноводства в Украине поддерживается внешним и внутренним спросом на продукцию птицеводства. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает УНН.

За 10 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство продукции животноводства выросло на 1,5%.

Рост показателей был за счет стабильного внешнего и внутреннего спроса на мясо птицы (преимущественно курятины) и яйца, а также улучшение эпидемиологической ситуации в свиноводстве. Речь идет об уменьшении случаев африканской чумы свиней (АЧС): в прошлом году в Украине был зафиксирован 131 случай заболевания, тогда как в этом году - только 49.

В течение отчетного периода объемы выращивания птицы выросли на 11,2%, а экспорт - на 23%, сообщили в министерстве. АМКУ уточняет, что производство мяса птицы в Украине - это 93% курятины и 7% других видов (индейка, утка, гуси).

Незначительно выросли объемы выращивания свиней - на 3,6%. Зато объемы выращивания крупного рогатого скота упали на 0,2%.

В министерстве ожидают, что положительное влияние птицеводов несколько сбалансирует общие показатели по итогам года.

"Ожидается, что по итогам 2019 года рост объемов производства с/х продукции замедлится, хотя объемы урожая зерновых культур ожидаются на высшем уровне, чем в прошлом году. В то же время, урожай технических, овощных и плодовоягодных ожидается ниже из-за меньшей урожайности чем в прошлом году в результате аномальных погодных условий в мае-июне. Вместе с тем, в животноводстве ожидается положительное влияние стабильного внешнего и внутреннего спроса (в частности на продукцию птицеводства) и снижение темпов распространения АЧС", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, аналитики международного банка Rabobank прогнозируют, что в 2020 году Украина укрепит свои позиции на мировом рынке курятины.

Ранее УНН сообщал, что за последние пять лет Украина трансформировалась из импортозависимой страны в ключевого экспортера курятины. Ежегодно производство курятины в Украине растет на 50-100 тыс. тонн и по итогам 2018 года превысило 1 млн тонн.

По данным АМКУ, крупнейшим производителем и главным экспортером украинской курятины является компания "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

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