Українське тваринництво тримається на виробниках курятини та яєць - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Стабільний розвиток тваринництва в Україні підтримується зовнішнім і внутрішнім попитом на продукцію птахівництва. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає УНН.
За 10 місяців цього року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, виробництво продукції тваринництва зросло на 1,5%.
Ріст показників був за рахунок стабільного зовнішнього та внутрішнього попиту на м’ясо птиці (переважно курятини) та яйця, а також покращення епідеміологічної ситуації у свинарстві. Йдеться, зокрема, про зменшення випадків африканської чуми свиней (АЧС): минулого року в Україні було зафіксовано 131 випадок захворювання, тоді як цьогоріч — лише 49.
Протягом звітного періоду обсяги вирощування птиці зросли на 11,2%, а експорт — на 23%, повідомили в міністерстві. АМКУ уточнює, що виробництво м‘яса птиці в Україні — це 93% курятини і 7% інших видів (індичка, качка, гуси).
Незначно зросли обсяги вирощування свиней — на 3,6%. Натомість, обсяги вирощування великої рогатої худоби впали на 0,2%.
У міністерстві очікують, що позитивний вплив птахівників дещо збалансує загальні показники за підсумком року.
“Очікується, що за підсумком 2019 року зростання обсягів виробництва с/г продукції уповільниться, хоча обсяги врожаю зернових культур очікуються на вищому рівні ніж торік. Водночас, врожай технічних, овочевих та плодовоягідних очікується нижчим через меншу врожайність ніж торік внаслідок аномальних погодних умов в травні- червні. Поряд з тим, у тваринництві очікується позитивний вплив стабільного зовнішнього та внутрішнього попиту (зокрема на продукцію птахівництва) та зниження темпів розповсюдження АЧС”, — йдеться у повідомленні міністерства.
Нагадаємо, аналітики міжнародного банку Rabobank прогнозують, що в 2020 році Україна зміцнить свої позиції на світовому ринку курятини.
Раніше УНН повідомляв, що за останні п’ять років Україна трансформувалася з імпортозалежної країни в ключового експортера курятини. Щорічно виробництво курятини в Україні зростає на 50-100 тис. тонн і за підсумком 2018 року перевищило 1 млн тонн.
За даними АМКУ, найбільшим виробником і головним експортером української курятини є компанія “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка.