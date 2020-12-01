Украинская женская бригада судей впервые будет работать на матче группового этапа Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинская женская бригада судей во главе с Екатериной Монзуль впервые будет судить матч группового этапа Лиги Европы. Об этом в своем Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
"Новая европейская вершина для украинского футбольного арбитража и лично для Екатерины Монзуль! Бригада наших рефери во главе с Екатериной получила назначение на матч группового этапа Лиги Европы "Гент" - "Слован". Это признание профессионализма и высокого класса подготовки наших арбитров, за что благодарен всем сотрудникам Комитета арбитров УАФ и лично Лучано Луче!
Важно, что Катя - в тренде европейского футбольного арбитража, ведь вчера стало известно, что впервые в истории главным арбитром на матче группового этапа Лиги чемпионов будет работать коллега Монзуль из Франции Стефани Фраппар", - написал Павелко.
Помогать Монзуль в матче 5-го тура "Гент" - "Слован" Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а четвертым судьей выступит Денис Шурман.
Как писал УНН, в УАФ с оптимизмом ожидают начала рассмотрения дела по техпоразке Украины в Лозанне.