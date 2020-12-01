Українська жіноча бригада суддів уперше працюватиме на матчі групового етапу Ліги Європи

"Нова європейська вершина для українського футбольного арбітражу і особисто для Катерини Монзуль! Бригада наших рефері на чолі з Катериною отримала призначення на матч групового етапу Ліги Європи “Гент” - “Слован”. Це визнання професіоналізму і високого класу підготовки наших арбітрів, за що вдячний всім співробітникам Комітету арбітрів УАФ і особисто Лучано Лучі!

Важливо, що Катя - в тренді європейського футбольного арбітражу, адже вчора стало відомо, що вперше в історії головним арбітром на матчі групового етапу Ліги чемпіонів працюватиме колега Монзуль з Франції Стефані Фраппар", - написав Павелко.

Допомагатимуть Монзуль у матчі 5-го туру "Гент" - "Слован" Марина Стрілецька і Олександра Ардашева, а четвертим суддею виступить Денис Шурман.

Як писав УНН, в УАФ з оптимізмом очікують початку розгляду справи щодо техпоразки України в Лозанні.