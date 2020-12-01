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Є грунтовні підстави для перегляду справи в CAS: УАФ отримала рішення про техпоразку збірної

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Українська асоціація футболу отримала від УЄФА мотиваційну частину рішення про присудження технічної поразки збірній України за матч Ліги націй проти Швейцарії. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

"До Української асоціації футболу надійшов повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА з мотивувальною частиною рішення щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада. Юристи УАФ ретельно аналізують отриманий документ і готують оскарження до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS)", - розповіли в УАФ.

Там додали, що міжнародні юридичні колеги УАФ, які ознайомилися із повним текстом документу, вбачають грунтовні підстави для перегляду справи в CAS.

"Тому з оптимізмом очікуємо початку розгляду справи в Лозанні. Підтримуємо й віримо в нашу збірну!", - підкреслили в асоціації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішення УЄФА проти України означає, що долю матчів тепер можуть вирішувати “змотивовані” лікарі

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" в сертифікованій УЄФА лабораторії. І все без винятку отримали негативні результати.

Згодом Апеляційний комітет УАФ присудив Україні технічну поразку у матчі зі Швейцарією, який так і не відбувся.

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