Есть веские основания для пересмотра дела в CAS: УАФ получила решение о техпоражении сборной

"В Украинскую ассоциацию футбола поступил полный текст решения Апелляционного комитета УЕФА с мотивировочной частью решения относительно отмененного матча Лиги наций Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября. Юристы УАФ тщательно анализируют полученный документ и готовят обжалование в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)", - рассказали в УАФ.

Там добавили, что международные юридические коллеги УАФ, которые ознакомились с полным текстом документа, видят веские основания для пересмотра дела в CAS.

"Поэтому с оптимизмом ожидаем начала рассмотрения дела в Лозанне. Поддерживаем и верим в нашу сборную!", - подчеркнули в ассоциации.

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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.

По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

Впоследствии Апелляционный комитет УАФ присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией, который так и не состоялся.