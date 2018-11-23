Украинская сборная завоевала "золото" на Кубке мира по ушу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В городе Янгон (Мьянма) состоялся II Кубок мира по ушу (таолу) "Taolu World Cup 2018", который собрал около ста участников из 21 страны. Об этом информирует Спортивный комитет Украины, передает УНН.
Украину на соревнованиях удачно представили чемпионка мира по ушу (традиционные комплексы) Анна Терещенко и мужская команда в составе Романа Ревы, Артема Суонг и Даниила Фещенко, а также Людмила Темная.
Мужская команда завоевала "золото" Кубка мира. Анна Терещенко завоевала серебряную медаль в разделе "чан цюань" (комплексы без оружия), уступив сопернице из Китая только 0,04 баллами. Людмила Темная остановилась на пятой строчке.
"Феерическое завершение мировых соревнований по ушу! И в далеком Янгоне звучал гимн Украины! Наши ребята победители Финала Кубка мира по ушу! Приятно", - признался президент Федерации Ушу Украины Олег Чуканов.
Напомним, что в прошлом году на планетарном первенстве с Ушу задел украинских спортсменов составлял 5 медалей.