Українська збірна завоювала "золото" на Кубку світу з ушу

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В місті Янгон (М’янма) відбувся ІІ Кубок світу з ушу (таолу) "Taolu World Cup 2018", який зібрав близько ста учасників з 21 країни. Про це інформує Спортивний комітет України, передає УНН.

Україну на змаганнях вдало представили чемпіонка світу з ушу (традиційні комплекси) Ганна Терещенко та чоловіча команда у складі Романа Реви, Артема Суонга та Даніїла Фещенка, а також Людмила Темна.

Чоловіча команда здобула "золото" Кубку світу. Ганна Терещенко виборола срібну медаль у розділі "чан цюань" (комплекси без зброї), поступившись суперниці з Китаю лише 0,04 балами. Людмила Темна зупинилась на п’ятій сходинці.

"Феєричне завершення світових змагань з ушу! І в далекому Янгоні лунав гімн України! Наші хлопці переможці Фіналу Кубку світу з ушу! Приємно", - зізнався президент Федерації Ушу України Олег Чуканов.

Нагадаємо, що минулого року на планетарній першості з Ушу доробок українських спортсменів становив 5 медалей. 

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